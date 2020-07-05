إغلاق الدفع الإلكتروني اليوم لهذه الأسباب

05 يوليه 2020 - 10:18 ص

أكدت وزارة المالية، أنه اعتبارا من اليوم، الأحد، تم إغلاق منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMI ، والدفع الإلكتروني "GPS" لجميع الجهات الإدارية بالدولة عن العام المالي 2020/2019 باستثناء مصلحتي الضرائب والجمارك، للتيسير على القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة "كورونا".

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في البيان الذي نشرته الوزارة ، إنه تم إغلاق منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS "، والدفع الإلكتروني "GPS " بالجهات الإدارية، حتى يتسنى لها إعداد الحسابات الختامية لموازنة العام المالي 2019/ 2020، باستثناء مصلحتي الضرائب والجمارك اللتين سيتم تحديد موعد لاحق لإغلاق المنظومتين لهما، على النحو الذي يتسق مع الظروف الاستثنائية التي تفرضها أزمة "كورونا".

أضاف أنه سيتم فتح منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS " لجميع الوحدات الحسابية لمدة يومين، ثم يومين آخرين للهيئات الموازنية عقب إصدار الموقف المالي النهائي؛ لإجراء التسويات الدفترية اللازمة، ومن ثم الإغلاق النهائي للمنظومة.

أوضح أن نهاية يوليو الحالى، آخر موعد لتسليم الحسابات الختامية للجهات الإدارية بالدولة إلى قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، لافتًا إلى أنه سيتم تسوية جميع أوامر الدفع وعمليات التحصيل الإلكتروني، التي تم قبولها قبل انتهاء العام المالي في 30 يونيه 2020، وإدراجها ضمن عمليات العام المالى 2019/ 2020