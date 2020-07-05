  • الأحد 05 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:12 م
Advertisements
بحث متقدم
ثورة بحكومة الإمارات الجديدة.. ماذا حدث لـ" الجودة والسعادة"

ثورة بحكومة الإمارات الجديدة.. ماذا حدث لـ" الجودة والسعادة"

قبل عامين.. لماذا بكت الجداوي أما الرئيس السيسي

قبل عامين.. لماذا بكت الجداوي أمام الرئيس السيسي

لطيفة: أحب الأغاني الجريئة.. ولابد أن نتقرب إلى الله

لطيفة: أحب الأغاني الجريئة.. ولابد أن نتقرب إلى الله

الرئيس الأمريكي والمرشح الجديد كاني ويست

زوج "كيم كارديشيان" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية ومنافسة ترامب

السيسي

عاجل.. اجتماع السيسي مع مدبولي والمشاط

التقرير الطبي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة الجداوي

التقرير الطبي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة الجداوي

الرئيس عبدالفتاح السيسى

قرارات جمهورية جديدة لـ "السيسى"

بن زايد

الجارالله لبن زايد: "أفضل ولي أمر" مواقفك مبكية

مذيعة بي إن سبورت تفجّر مفاجأة عن ابنة حارس عقارها

مذيعة بي إن سبورت تفجّر مفاجأة عن ابنة حارس عقارها

نصب تذكاري لعمال الدليفري في هذه الدولة

لدورهم في عزلة كورونا.. نصب تذكاري لعمال الدليفري في هذه الدولة

حقق أكثر من 20 مليون مشاهدة.. سيدة تلد واقفة بمساعدة زوجها على باب مستشفى

الصفحة الأخيرة

أمريكية تلد على باب المستشفى
أمريكية تلد على باب المستشفى

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

كورونا.. عزل 200 ألف من سكان كاتالونيا

#

11 مليون إصابة بكورونا على مستوى العالم

#

طفل يعيش وسط أكوام القمامة مع كلب ميت.. بلا طعام

#

النساء يكذبن على رؤسائهن أكثر من الرجال عند العمل من المنزل

امريكية

تلد

مقطع الفيديو

باب السمتشفى

20 مليون مشاهدة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو، يظهر سيدة أمريكية تضع مولودها في الشارع وهي تقف على قدميها بمساعدة زوجها قبل أن تصل إلى المستشفى بلحظات قليلة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي شاهده أكثرما يزيد عن 20 مليون شخص السيدة الأمريكية سوزان أندرسون، التي أخبرت قناة nbc6 أنها ترغب في أن تضع مولودها الأول في الماء ولكنه رغب في أن يضع نفسه في مكان آخر.

وأضافت أنها عندما نزلت منها مسرعة برفقة زوجها إلى دار الولادة بدأ الجنين يخرج منها حتى أن ساعدتها إحدى المتواجدات هي وزوجها ما أن وضعت مولودها في مكانها بالرغم من عدم قدرتها على الوقوف على قدميها والمتابعة وهي لا تدري ما تفعله إلا أنها استمرت للوقوف لوقت لا يزيد عن 10 دقائق.

وعندما وصل رجال الشرطة إلى المكان للتأكد من الصراخ الذي يحدث في المكان إلا أن رجال الشرطة تفاجأوا بما يحدث أمامهم فبدأوا بتصوير مقطع فيديو منذ بداية المشهد إلا أن المقطع القصير انتشر على مستوى العالم في وقت قصير حيث ظهرت الأم قريبة مسافة أمتار قليلة من دار الولادة وهو المكان الظاهر في الفيديو عند المستشفى إلا أنها سلمت نفسها للممرضة وهي الشخص الذي ظهر معها ويقوم بمساعدتها برفقة زوجها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على الطلب الأخير لأشرف زكي من رجاء الجداوي
» حقق أكثر من 20 مليون مشاهدة.. سيدة تلد واقفة بمساعدة زوجها على باب مستشفى
» بالصور.. لقب بأبي هريرة "صديق للحمام والقطط" بالمسجد الأقصى
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» علاء مبارك ومحمد هنيدي في وداع الجداوي: ماتت الجميلة ادعولها
» رانيا يوسف تهاجم داعية ديني شهير: الشيخ "احتياجات" بيدعو للتحرش
» مدحت العدل يهاجم عبدالله رشدي: يجب علينا معاملته معاملة المتحرش
» وفاة الفنانة رجاء الجداوي
» نجم الأهلي: من حق مرتضى منصور يطالب بلقب نادي القرن للزمالك
» نجم الأهلي السابق: بقى حسن شحاتة اللي العالم كله يعرفه يتعمل فيه كدا؟
» عبلة كامل تتقدم ببلاغ ضد هؤلاء بعد أنباء اعتزالها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية