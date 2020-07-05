قبل عامين.. لماذا بكت الجداوي أمام الرئيس السيسي

05 يوليه 2020 - 10:58 ص

عقب إعلان وفاة الفنانة رجاء الجداوي، انتشر مقطع فيديو يكشف حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في أواخر عام 2018، احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"، التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي وقدمتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

ويظهر الفيديو خلال الاحتفالية حرص الرئيس السيسي على توجيه كلمة للفنانة رجاء الجداوي، قائلا: "أستاذة رجاء أنا بشكرك جدا جدا.. وربنا يديكي الصحة ويكرمك.. وهتفضلي طول عمرك شيك جدا".

وأضاف الرئيس السيسي: "اوعي تفتكري إني بقولك شيك على اللبس بس.. لا والله.. شيك في كل حاجة.. ربنا يديكي الصحة".

وفي ردة فعلها على حديث الرئيس بكت الفنانة الراحلة على المسرح، حيث ردت قائلة: "أنا أخذت أعلى وسام النهاردة.. متشكرة جدًا يا فندم".

وقد توفيت الفنانة رجاء الجداوي صباح الأحد داخل مستشفى أبوخليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية، عن عمر يناهز 86 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

والفنانة الراحلة من مواليد محافظة الإسماعيلية وهي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا ـ وتزوجت في مطلع السبعينات من حسن مختار مدرب حراس مرمي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق ، ومتزوجة حاليا من رجل الأعمال محمد هندي ولديها ابنة واحدة هي أميرة وحفيدة تدعي روضة .