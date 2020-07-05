ثورة بحكومة الإمارات الجديدة.. ماذا حدث لـ" الجودة والسعادة"

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الحكومة الجديدة

دمج

استحداث

بن راشد

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، عن تشكيل حكومة جديدة للبلاد، والتي تضمنت دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات.

وأضاف بن راشد، في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار .. وأكثر مواكبة للمتغيرات .. وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا .. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن.

وأوضح بن راشد أنه تم إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين .. ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات .. واستحداث مناصب وزراء دولة جدد .. وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل.

كما تم دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية.. لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية .. وإلحاق برنامج زايد للإسكان و الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة .. وتعيين الأخ سهيل المزروعي وزيراً لها.

وأشار إلى دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب.. وتضم وزيرين .. شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب.. ونقل وكالة أنباء الإمارات لشئون الرئاسة.

وأكد بن راشد أيضا أنه تم نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع ..وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء وتعيين الأخت عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل تشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية.

كما تم استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين الأخ عمر العلماء مسئولا عن هذا الملف .. بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير.. ونسعى لأن نكون في مقدمة هذه التغيرات وأن نكون النموذج الأفضل عالمياً.


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