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وباء جديد يظهر في الولايات المتحدة يسبب تآكل الدماغ

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الأميبا آكلة الدماغ
الأميبا آكلة الدماغ

متابعات- أمينة عبد العال

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وباء جديد يضرب الولايات المتحدة

الولايات المتحدة

وباء

الاميبا

ظهر في ولاية فلوريدا الأمريكية وباء جديدة يتسبب في تآكل الدماغ وهو نوع من أنواع الأميبا النادرة.

وذكرت هيئة الصحة بالولاية أنه قد تم رصد حالة مؤكدة لـ" نجلريا فوليري " وهي أميبا مجهرية أحادية الخلية بمقدورها إصابة الدماغ وتدميره من خلال إحداث التهابات خطيرة .

والأميبا النادرة تتواجد في المياه العذبة الدافئة كالبحيرات والأنهار والبرك ومنذ عام 1962 تم رصد 37 حالة لها في فلوريدا .

وناشدت هيئة الصحة المواطنين بتوخي الحذر عند السباحة في المياه العذبة لافتة إلي أنه يمكن تقليل فرص الإصابة بهذه الأميبا عند تجنب ملامسة الأنف للمياه حيث تدخل الأميبا للجسم عبر التجويف الأنفي .  


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