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" الموت للكذاب".. البرلمان الإيراني يهتف غاضبا في وجه " ظريف"

عبد القادر وحيد- متابعات

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البرلمان

جواد ظريف

هتافات

الموت للكذاب

ثار البرلمان الإيراني فغضبا في وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عقب إعلان الأخير عن اتفاقية بين طهران وبكين لمدة 25 عاما.

وأطلق عدد كبير من النواب هتافات "الموت للكذّاب" وكفى أكاذيب"، في وجه ظريف، الذي كان حاضرا في جلسة علنية للبرلمان.

ورد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف على الهتافات الغاضبة بالقول :"  إن المرشد الأعلى خامنئي وصفه بأنه "أمين وشجاع".

كما وصف ظريف تصريحات النواب بأنها مهينة قائلاً: "إذا كذبت، فقد سمعني (خامنئي) وقال ظريف صادقاً وعندما قلت الحقيقة، فقد سمع المرشد وقال ظريف شجاع".

وكان ظريف قد بدأ كلامه حول الاتفاق الذي وقعته طهران مع بكين لفترة 25 عاما: "لقد تحدث المرشد الأعلى خامنئي مع الرئيس الصيني خلال اجتماع في عام 1994 وناقش هذا الاتفاق وإحدى حيثيات هذا الاتفاق المهم هو إعادة إيران إلى مشروع طريق الحرير".

وكانت الحكومة الإيرانية قد وافقت على مسودة خطة التعاون مع الصين الأسبوع الماضي يوم 21 يونيو، وذلك بحضور الرئيس الإيراني، حيث تم بموجبها تكليف وزارة الخارجية بالتوصل إلى اتفاق مع الجانب الصيني بشأن تفاصيل الخطة وإعداد النص الأصلي للتوقيع بين البلدين.

لكن لم يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة حتى الآن، لكن تقارير سابقة أشارت إلى خطة لجذب الاستثمارات الصينية بقيمة 400 مليار دولار في قطاع الطاقة الإيراني.


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