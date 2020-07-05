شفاء وزير الإعلام من كورونا وعودته للعمل

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متابعات- محمد إبراهيم

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أسامة هيكل

وزير إعلام

فيروس كورونا

أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، شفاءه وأسرته من فيروس كورونا المستجد، مضيفًا: "الحمد لله أن منّ الله علىّ وعلى أسرتى بالشفاء واليوم هو أول يوم عمل لى بعد انقطاع أسبوعين فى العزل المنزلي".

وكان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أكد من قبل أن وزارة الدولة للإعلام حرصت خلال الفترة الماضية على نقل صورة واضحة عن طريقة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا، وأن تواجده ضمن فريق لجنة إدارة أزمة كورونا مكنه من الاطلاع على كل التفاصيل والتوجهات الحكومية فى التعامل مع الأزمة.


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