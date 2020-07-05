» صور لتشييع جثمان الجداوي

05 يوليه 2020 - 12:45 م

انتشرت صورة لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، حيث وضع الجثمان في صندوق خاص في الأمام.

وقام أفراد الأطقم الطبية بأداء صلاة الجنازة عليها قبل أن يتم نقلها إلى القاهرة من أجل دفن الجثمان بمقابر البساتين.

وحرص عدد كبير من النجوم على نعي الراحلة بكلمات ومواقف من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

ذكر أن رجاء الجداوي قدمت على مدار تاريخها ما يزيد عن 350 عملا فنيا، كان آخرها مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وظلت في تصويره حتى قبيل الإعلان عن إصابتها بالفيروس بـ 5 أيام.

ونظرا للإجراءات الصحية والطبية ، يجري دفن الجثمان ومراسم تشييعه وفق الإجراءات الطبية التي تقرها وزارة الصحة بالتنسيق مع الأسرة.

وكانت أميرة مختار الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي قد توجهت إلى محافظة الإسماعيلية من أجل استلام الجثمان، والتقطت صور لها أمام المستشفى وهي في انتظار الانتهاء من الإجراءات كي تتسلم الجثمان.





