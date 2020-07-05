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القبض على "فران" استولي على 4 ملايين جنيه من دعم الخبز

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

فران

مليون جنيه

مخبز بلدى

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة المطرية لاستيلائه علي 4 ملايين و46 ألف جنيه، بدون وجه حق عن طريق التلاعب.

وكانت التحريات كشفت قيام المتهم باختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عملية صرف خبز وهمية والاستيلاء علي مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء، حسبما نشرت "اليوم السابع".

وبعد القبض علي مدير المخبز جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضده .


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