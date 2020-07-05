  • الأحد 05 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر02:32 م
Advertisements
بحث متقدم
بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

بشرى لملايين المصريين .. أمر ملكي عاجل من الملك سلمان

الموت يفجع محمد صلاح

الموت يفجع محمد صلاح

شباب مسلمون يعقمون كنيسة.. وتبرعات قبطية أمام مسجد

شباب مسلمون يعقمون كنيسة.. وتبرعات قبطية أمام مسجد

مرتضى منصور

كواليس اجتماع وزير الرياضة بـ مرتضى منصور

لأول مرة في تاريخ غزة .. 4 حالات انتحار خلال أسبوع

لأول مرة في تاريخ غزة .. 4 حالات انتحار خلال أسبوع

صلاح ومحرز ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين بأفريقيا

صلاح ومحرز ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين بأفريقيا

أسامة هيكل

شفاء وزير الإعلام من كورونا وعودته للعمل

" الموت للكذاب".. البرلمان الإيراني يهتف غاضبا في وجه " ظريف"

" الموت للكذاب".. البرلمان الإيراني يهتف غاضبا في وجه " ظريف"

ثورة بحكومة الإمارات الجديدة.. ماذا حدث لـ" الجودة والسعادة"

ثورة بحكومة الإمارات الجديدة.. ماذا حدث لـ" الجودة والسعادة"

قبل عامين.. لماذا بكت الجداوي أما الرئيس السيسي

قبل عامين.. لماذا بكت الجداوي أمام الرئيس السيسي

تسمم عائلة.. اشترت كيس حشيش بالخطأ من عطار

قضايا وحوادث

تسمم عائلة.. اشترت كيس حشيش بالخطأ من عطار
تسمم عائلة.. اشترت كيس حشيش بالخطأ من عطار

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

فنانة خليجية شهيرة تنشر صورة منطقة حساسة من جسدها بالخطأ

#

حادث مروع بالسعودية يودي بحياة 7 أشخاص من عائلة واحدة

#

يقتل شقيقته بالخطأ ورد فعل صادم من الأم (صورة)

#

وفاة 5 أفراد من عائلة أمريكية في تحطم طائرة

تسمم عائلة

كس بالخطأ

حشيش القنب

في واقعة نادرة وغريبة، كشف تسمم عائلة هندية عن واقعة مثيرة، وذلك عقب شراء العائلة كيسا بالخطأ من أحد العطارين، حيث تبين أنه من مخدر حشيش القنب.

وفي التفاصيل تسممت عائلة هندية بأكملها، وتم نقل جميع أفرادها إلى المستشفى بعد خلط كيس ضخم من نبات القنب المخدر عن طريق الخطأ في وجبة "الكاري ".

وبحسب وسائل إعلام محلية قام أحد الضحايا بشراء الأعشاب من قبل بياع محلي مخادع، أخبرهم أنه سيمنحهم خلطة مماثلة للكاري.

بينما تبين لاحقا، أن هذه الخلطة هي لنبات القنب الذي يتخلص منه الحشيش، حيث تناولته الأسرة المكونة من ست أفراد على أساس أنه كاري هندي، وتعرضوا للتسمم بسبب النبات المخدر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. في ذكراه

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تسمم عائلة.. اشترت كيس حشيش بالخطأ من عطار
» غانتيس يكشف المتسبب في انفجارات إيران
» نجم بيراميدز يوقع للأهلى
» صور لتشييع جثمان الجداوي
» القوات البحرية تضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة
» وباء جديد يظهر في الولايات المتحدة يسبب تآكل الدماغ
» تعرف على الطلب الأخير لأشرف زكي من رجاء الجداوي
» حقق أكثر من 20 مليون مشاهدة.. سيدة تلد واقفة بمساعدة زوجها على باب مستشفى
» بالصور.. لقب بأبي هريرة "صديق للحمام والقطط" بالمسجد الأقصى
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» علاء مبارك ومحمد هنيدي في وداع الجداوي: ماتت الجميلة ادعولها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية