  • الأحد 05 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر02:32 م
Advertisements
بحث متقدم
بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

بشرى لملايين المصريين .. أمر ملكي عاجل من الملك سلمان

الموت يفجع محمد صلاح

الموت يفجع محمد صلاح

شباب مسلمون يعقمون كنيسة.. وتبرعات قبطية أمام مسجد

شباب مسلمون يعقمون كنيسة.. وتبرعات قبطية أمام مسجد

مرتضى منصور

كواليس اجتماع وزير الرياضة بـ مرتضى منصور

لأول مرة في تاريخ غزة .. 4 حالات انتحار خلال أسبوع

لأول مرة في تاريخ غزة .. 4 حالات انتحار خلال أسبوع

صلاح ومحرز ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين بأفريقيا

صلاح ومحرز ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين بأفريقيا

أسامة هيكل

شفاء وزير الإعلام من كورونا وعودته للعمل

" الموت للكذاب".. البرلمان الإيراني يهتف غاضبا في وجه " ظريف"

" الموت للكذاب".. البرلمان الإيراني يهتف غاضبا في وجه " ظريف"

ثورة بحكومة الإمارات الجديدة.. ماذا حدث لـ" الجودة والسعادة"

ثورة بحكومة الإمارات الجديدة.. ماذا حدث لـ" الجودة والسعادة"

قبل عامين.. لماذا بكت الجداوي أما الرئيس السيسي

قبل عامين.. لماذا بكت الجداوي أمام الرئيس السيسي

صلاح ومحرز ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين بأفريقيا

الرياضة

صلاح ومحرز ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين بأفريقيا
صلاح ومحرز ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين بأفريقيا

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"صلاح" يحتل المركز الرابع في قائمة الأعلى أجرًا

#

«صلاح» ضمن أفضل تشكيل مثالي بالدوري الإنجليزي

#

"الأهلي والزمالك" ضمن أفضل 10 ديربيات بالعالم

#

"صلاح" ثالث أغلى لاعب في العالم بمبلغ خيالي

افريقيا

بطولات

لاعب

أغلى

صلاح

دخل جناح أيسر فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين فى تاريخ كرة القدم الأفريقية، من حيث قيمة التعاقد التى انتقل بها اللاعبون فى دوريات أوروبا.

كما دخل ضمن القائمة كل من الإيفوارى نيكولاس بيبى والمغربيان أشرف حكيمى لاعب إنتر ميلان الإيطالى وحكيم زياش صانع ألعاب تشيلسى الإنجليزى ورياض محرز لاعب مانشستر سيتى.

وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، نقلا عن تقرير أعدته شبكة "إنسايد جلوبال"، عن ترتيب أغلى 10 لاعبين فى تاريخ القارة الأفريقية عرف وجود أشرف حكيمي، المنتقل حديثا من نادى ريال مدريد إلى إنتر ميلان الإيطالى بعقد يمتد لخمسة مواسم كروية بقيمة 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات، وهو المبلغ نفسه الذى انتقل بموجبه نجم أياكس السابق حكيم زياش لاعب البلوز الجديد.

وأضافت الصحيفة أن الإيفوارى نيكولاس بيبي، نجم أرسنال الإنجليزي، يتصدر قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة بعدما اضطر ناديه الحالى إلى دفع 80 مليون يورو لإدارة ليل الفرنسى لإقناعها ببيع عقد اللاعب خلال الميركاتو الصيفى الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولى الجزائرى رياض محرز، مهاجم مانشستر سيتى الإنجليزى، احتل المركز الثانى، بعدما باع ليستر سيتى عقده مقابل 67.8 ملايين يورو، وجاء المصرى محمد صلاح فى المركز الخامس، حيث كلف خزينة ليفربول 42 مليون يورو مقابل التعاقد معه قادماً من روما الإيطالى.

وأكدت الصحيفة أن الفرق الإنجليزية تعتبر المستفيد الأكبر من أغلى مواهب القارة الأفريقية فى السنوات الأخيرة؛ إذ تضم تشكيلة نادى ليفربول الحالى  أغلى 3  لاعبين أفارقة، هم الغينى نابى كيتا، نجم لايبزيج الألمانى سابقا صاحب 60 مليون يورو كأغلى لاعب أفريقى فى الريدز والسنغالى ساديو مانى بقيمة 41.2 مليون يورو.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. في ذكراه

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تسمم عائلة.. اشترت كيس حشيش بالخطأ من عطار
» غانتيس يكشف المتسبب في انفجارات إيران
» نجم بيراميدز يوقع للأهلى
» صور لتشييع جثمان الجداوي
» القوات البحرية تضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة
» وباء جديد يظهر في الولايات المتحدة يسبب تآكل الدماغ
» تعرف على الطلب الأخير لأشرف زكي من رجاء الجداوي
» حقق أكثر من 20 مليون مشاهدة.. سيدة تلد واقفة بمساعدة زوجها على باب مستشفى
» بالصور.. لقب بأبي هريرة "صديق للحمام والقطط" بالمسجد الأقصى
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» علاء مبارك ومحمد هنيدي في وداع الجداوي: ماتت الجميلة ادعولها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية