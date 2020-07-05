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63 مليون جنيه تكلفة ترميم متحف المركبات الملكية

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متحف المركبات الملكية
متحف المركبات الملكية

متابعات- أمينة عبد العال

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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أثناء تفقده قاعات متحف المركبات الملكية ببولاق أنه فخور بما وصل إليه متحف المركبات الملكية من تجهيزات بعدما ما كان مجرد مكان مهجور .

وأضاف في تصريحات صحفية علي هامش جولته ، نشرته "مصراوي" أن تكلفة المتحف بلغت حوالي 63 مليون جنيه، لافتًا إلي أنه يتوقع أن يشهد إقبال من المواطنين مثل الإقبال علي قصر البارون .

جدير بالذكر أن متحف المركبات الملكية أنشئ في عهد الخديوي إسماعيل والملك فؤاد ويتكون من حجرات للعربات و إسطبلات للخيول وحجرات خاصة بإعداد أطقم الخيل وورش للقطار وسكن لمبيت سائقي العربات ومكاتب للعاملين وحجرات للإسعاف ويتضمن من مجموعة من العربات الملكية من طرز مختلفة وقد استخدمت هذه العربات عند استقبال الملك والسفراء والنبلاء .


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