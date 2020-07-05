الزمالك يعلن موعد بدء معسكره الداخلى

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الدخول في معسكر مغلق في برج العرب الخميس أو الجمعة المقبلين، وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الثانية لفيروس كورونا للاعبي الفريق.

ومن المقرر أن يبدأ المعسكر فور ظهور نتيجة المسحة الثانية التى سيجريها لاعبي الفريق والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

كان لاعبو الزمالك قد خضعوا لمسحة أولى من فيروس كورونا وثبت إصابة مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق، وأحد أفراد الجهاز الإداري بخلاف محمد عواد حارس مرمى الفريق الذى أعلن منذ أيام عن إصابته بفيروس كورونا.


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