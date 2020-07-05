بشرى لملايين المصريين .. أمر ملكي عاجل من الملك سلمان

05 يوليه 2020 - 02:27 م

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا لوزارة الداخلية السعودية، للموافقة على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين، كذلك تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين وذلك بدون مقابل، وتمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتى تنتهى خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر بدون مقابل.

كما أصدر الملك سلمان قراراته، بتمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التى لم تستغل، و ذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر، وتمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة والتى تنتهى خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر بدون مقابل.