ظريف: أسبوعيا كنا نجتمع مع قاسم سليماني لأجل هذا الأمر

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البرلمان

أمريكا

قاسم سليماني

ظريف

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه كان يعقد اجتماعا تنسيقيا أسبوعيا مع قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وأعلن ظريف أن وزارة الخارجية على استعداد لبذل الجهود مع مجلس الشورى الإسلامي وسائر المؤسسات للمضي بأهداف الثورة إلى الأمام باستخدام جميع الطاقات الوطنية.

وأضاف ظريف خلال كلمته أمام البرلمان أن الجمهورية الإسلامية ستتمكن من إبراز نفسها كقوة جديدة.

وأوضح أن  ما تقوم به الولايات المتحدة هو الإجماع ضد إيران، حيث شكلت الولايات المتحدة منذ عام 2018 ثلاث جلسات طارئة في مجلس الأمن الدولي للضغط على ايران.

كما تقوم الولايات المتحدة بخلق الأكاذيب وروايات مزيفة ضد إيران في المنطقة والعالم، حيث يجب أن نعرف ألاعيب أمريكا ولا نتورط بها.

يذكر أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قد تم اغتياله في الثالث من يناير الماضي من خلال طائرة أمريكية مسيرة، بالقرب من مطار بغداد.


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