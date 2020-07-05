«20 مليون دولار شهريا».. مفاجأة صادمة في محاكمة «البشير»

05 يوليه 2020 - 03:50 م

نقلت السلطات السودانية، اليوم الأحد، الرئيس المعزول عمر البشير إلى النيابة، للتحقيق معه حول بلاغ يتعلق بحساب سري لرئاسة الجمهورية في عهده.





وحسب وسائل إعلام سودانية، "تم تحويل البشير من محبسه في سجن كوبر، إلى نيابة لجنة إزالة التمكين في وسط الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وإغلاق كافة الطرق المجاورة".





وقالت إن "البشير يخضع للتحقيق حول حساب سري لرئاسة الجمهورية أودع فيه 20 مليون دولار شهريا لتصرف كنثريات لرئيس البلاد"، مؤكدة أن "هذا الحساب كشفته لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد السودانية مؤخرا، وهي لجنة مختص باسترداد الأموال من رموز نظام الإخوان البائد، ولديها نيابة خاصة".





يذكر أن البشير المطلوب دوليا وعدد من قيادات المؤتمر الوطني المنحل متواجدون بسجن كوبر في الخرطوم ويواجهون تهم تتعلق بالفساد وانقلاب يونيو 1989 وغيرها من القضايا.



