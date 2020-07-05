تطورات مثيرة.. القبض على والد وأشقاء منار سامي

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قررت النيابة العامة، القبض على والد وشقيق وشقيقة فتاة "التيك توك" منار سامي، على ذمة التحقيقات؛ بتهمة التعدي على ضابط شرطة وأفراد الأمن والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبس الفتاة.

وشهدت جلسة تجديد الحبس، أمس السبت، وقائع مثيرة، منها تعرض فتاة ”التيك توك“ لحالة إغماء، أثناء نظر جلسة تجديد حبسها. 

كما حدثت مشادات بين أسرتها، وأحد أفراد الأمن المكلفين بحراسة المتهمة؛ بسبب طلب الأخيرة رؤية ابنتها البالغة من العمر ثلاثة أعوام، وعندما شاهدتها، أصيبت بإغماء داخل القفص، فاندفع أفراد أسرتها للاطمئنان عليها، فحاول الحراس منعهم؛ ما تسبب في تطور الأمر لمشادة بين الطرفين، قبل أن يتم السيطرة على الموقف.

وكانت المحكمة أمرت بتجديد حبس فتاة ”التيك توك”، 15 يوما؛ بتهمة الإعلان عن نفسها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر فيديوهات خادشة للحياء، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وضبطها بصحبة مسجل خطر، وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات.

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