تطورات مثيرة.. القبض على والد وأشقاء منار سامي

05 يوليه 2020 - 03:54 م

قررت النيابة العامة، القبض على والد وشقيق وشقيقة فتاة "التيك توك" منار سامي، على ذمة التحقيقات؛ بتهمة التعدي على ضابط شرطة وأفراد الأمن والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبس الفتاة.





وشهدت جلسة تجديد الحبس، أمس السبت، وقائع مثيرة، منها تعرض فتاة ”التيك توك“ لحالة إغماء، أثناء نظر جلسة تجديد حبسها.





كما حدثت مشادات بين أسرتها، وأحد أفراد الأمن المكلفين بحراسة المتهمة؛ بسبب طلب الأخيرة رؤية ابنتها البالغة من العمر ثلاثة أعوام، وعندما شاهدتها، أصيبت بإغماء داخل القفص، فاندفع أفراد أسرتها للاطمئنان عليها، فحاول الحراس منعهم؛ ما تسبب في تطور الأمر لمشادة بين الطرفين، قبل أن يتم السيطرة على الموقف.



