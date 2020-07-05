«نعومي كامبل» تتجرد من ملابسها داخل مترو الأنفاق

05 يوليه 2020 - 04:37 م

شاركت عارضة الأزياء، نعومي كامبل صورًا جريئة داخل محطة مترو نيويورك، حيث تجردت من ملابسها تمامًا، في حملة إعلانية لدار فالنتينو الإيطالية.





وظهرت كامبل (50 عامًا) في إحدى الصور، وهي جالسة على كرسي، وتمسك حقيبة يد فالنتينو. وفي صورة أخرى، شوهدت تتقف على رصيف محطة مترو الأنفاق حافية القدمين، وهي تحمل محفظة فالنتينو مختلفة.







وشاركت صورة لنفسها في القطار مع حقيبة فالنتينو أخرى في حضنها.





وأشارت إلى أن الصور "لم يتم نشرها" من قبل.





