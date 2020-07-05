» إطلاق ثلاثة صورايخ على مستوطنات محاذية لغزة

ذكرت مصادر بدولة الاحتلال أن ثلاثة صواريخ على الأقل، أطلقت اليوم الأحد من قطاع غزة على غلافها.

ووردت تقارير عن تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة مرتين مساء اليوم.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان له عن سقوط صاروخين أطلقا من شمال القطاع في منطقة مأهولة بغلاف غزة دون إلحاق إصابات.

وبعد وقت وجيز، أفادت وسائل إعلام عبرية مجددا بتفعيل صافرات الإنذار، وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ ثالث من القطاع تم اعتراضه من قبل منظومة "القبة الحديدية".



