تفاصيل وأسرار مثيرة حول اعتقال «ماكسويل» ذراع «إيبستين»

05 يوليه 2020 - 08:26 م

في وقت مبكر الخميس، أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، جيزلين ماكسويل، سيدة المجتمع البريطانية، والذراع اليمنى للملياردير الأمريكي جيفري إبستين المدان بالتحرش الجنسي بالأطفال، في برادفورد بولاية نيو هامبشاير، حيث تورات عن الأنظار منذ ديسمبر الماضي.





وشارك في العملية عملاء مسلحون على متن 15 مركبة اخترقت غابات نيو هامبشاير، فضلاً عن طائرات تجسس حلقت فوق المنزل الذي تقيم فيه، قبل أن يحطموا باب ماكسويل ويعتقلوها لتقرير.





ونقلت صحيفة "ميل أون صنداي" عن سكان محليين، إن طائرات صغيرة بدأت تحلق فوق برادفورد في نيو هامبشاير من الساعة 4.20 صباح الخميس، قبل أربع ساعات من الغارة على مخبأ ماكسويل البالغ مساحته 156 فدانًا.





وقالت الصحيفة، إنه عندما اقتحم 24 من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي المسلحين المنزل- واسمهم "توكيداواي" - كانوا مدعومين من قبل رجال شرطة نيويورك وضباط محليين، وحتى فرقة عمل عصابة نيو هامبشاير.





وصرح ضابط للصحيفة، أنه بعد استخدام قواطع البراغي لكسر قفل البوابة المعدنية، سارعت الفرق بسرعة على طريق نصف ميل في قافلة من 15 مركبة.





وقال الضابط إن ماكسويل "كان ترتدي سراويل رياضية وكمامة" في غرفة المعيشة عندما داهموا المنزل، مشيرًا إلى أنها "استدارت بسرعة وقيدت، وتم وضعها داخل الحجز في غضون ثوان".





وأضاف: "من الغريب أنها لم يكن لديها رد فعل كبير، موضحًا: "لقد كان الأمر وكأنه لم يتم التسجيل معها".





بينما صُدم سكان المنطقة عندما علموا أن جارهم الغامض كانت في الواقع ماكسويل. وقال أحد الجيران للصحيفة إنه فقط بعد أنباء عن اعتقالها بتهمة الاعتداء الجنسي، فإن الطائرات الصغيرة التي كانت تحلق فب سماء المنطقة أصبحت ذات معنى في النهاية.





وقال النجار ديك موريس (59 عاما) الذي يعيش قبالة مخبأ ماكسويل: "أدركت أنه يجب أن يكون مكتب التحقيقات الفدرالي للتأكد من أنها لم تغادر قبل وصول فريق الغارة إلى هناك".





ونقلت الصحيفة عن مصدر إن "لعبة القط والفأر عالية المخاطر" كلفا عملية البحث عن ماكسويل "ملايين الدولارات ومئات ساعات العمل". وأشار إلى أنه "على الأقل خمسة ملايين دولار، ربما أكثر".





وتم العثور على ماكسويل في المنزل الفاخر الذي اشترته بقيمة 1.07 مليون دولار في صفقة نقدية بالكامل من خلال ما وصفه المدعون بـ "شركة ذات مسؤولية محدودة مجهولة الهوية" في أوراق المحكمة المقدمة يوم الخميس.



