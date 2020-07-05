  • الإثنين 06 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:21 ص
Advertisements
بحث متقدم
متظاهرون يحرقون العلم الأمريكي بالقرب من البيت الأبيض

فيديو.. متظاهرون يحرقون العلم الأمريكي بالقرب من البيت الأبيض

الدكتورة هالة زايد

عاجل.. الصحة: 1218 إصابة جديدة بكورونا.. و63 حالة وفاة

الدولار

الدولار يصدم سوق الصرف ويتراجع بشكل حاد

اسرائيل

إسرائيل تعلن فقد السيطرة على "كورونا"

الداعية الإسلامي، عبدالله رشدي

قصة المنشور الذي أشعل الحرب ضد «عبدالله رشدي»

الأزهر

الأزهر: اتفاق «فتح» و«حماس» انطلاقة جديدة في مواجهة الأطماع الصهيونية

بوتين وكلينتون

لماذا رفض بوتين الاجتماع مع كلينتون؟

يوسف الشريف يعتذر لـ"أهالى ضحايا رابعة"

داعية شهير يهاجم يوسف الشريف "فيديو"

منار سامي

تطورات مثيرة.. القبض على والد وأشقاء منار سامي

جيزلين ماكسويل

تفاصيل وأسرار مثيرة حول اعتقال «ماكسويل» ذراع «إيبستين»

بتكلفة 5 ملايين دولار

تفاصيل وأسرار مثيرة حول اعتقال «ماكسويل» ذراع «إيبستين»

آخر الأخبار

جيزلين ماكسويل
جيزلين ماكسويل

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

اعتقال ذراع «جيفري إيبستين» بطل فضيحة «العبودية الجنسية»

#

تفاصيل صادمة عن «متحرش هوليود» حول تشوه عضوه التناسلي

#

تفاصيل مثيرة بعد ضبط بطل فيديو «أجري يا شيخ»

#

تفاصيل مثيرة لملك تايلاند مع 20 امرأة في فندق الحظر

في وقت مبكر الخميس، أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، جيزلين ماكسويل، سيدة المجتمع البريطانية، والذراع اليمنى للملياردير الأمريكي جيفري إبستين المدان بالتحرش الجنسي بالأطفال، في برادفورد بولاية نيو هامبشاير، حيث تورات عن الأنظار منذ ديسمبر الماضي. 
وشارك في العملية عملاء مسلحون على متن 15 مركبة اخترقت غابات نيو هامبشاير، فضلاً عن طائرات تجسس حلقت فوق المنزل الذي تقيم فيه، قبل أن يحطموا باب ماكسويل ويعتقلوها لتقرير.

ونقلت صحيفة "ميل أون صنداي" عن سكان محليين، إن طائرات صغيرة بدأت تحلق فوق برادفورد في نيو هامبشاير من الساعة 4.20 صباح الخميس، قبل أربع ساعات من الغارة على مخبأ ماكسويل البالغ مساحته 156 فدانًا.

وقالت الصحيفة، إنه عندما اقتحم 24 من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي المسلحين المنزل- واسمهم "توكيداواي" - كانوا مدعومين من قبل رجال شرطة نيويورك وضباط محليين، وحتى فرقة عمل عصابة نيو هامبشاير.

وصرح ضابط للصحيفة، أنه بعد استخدام قواطع البراغي لكسر قفل البوابة المعدنية، سارعت الفرق بسرعة على طريق نصف ميل في قافلة من 15 مركبة.

وقال الضابط إن ماكسويل "كان ترتدي سراويل رياضية وكمامة" في غرفة المعيشة عندما داهموا المنزل، مشيرًا إلى أنها "استدارت بسرعة وقيدت، وتم وضعها داخل الحجز في غضون ثوان".

وأضاف: "من الغريب أنها لم يكن لديها رد فعل كبير، موضحًا: "لقد كان الأمر وكأنه لم يتم التسجيل معها".

بينما صُدم سكان المنطقة عندما علموا أن جارهم الغامض كانت في الواقع ماكسويل. وقال أحد الجيران للصحيفة إنه فقط بعد أنباء عن اعتقالها بتهمة الاعتداء الجنسي، فإن الطائرات الصغيرة التي كانت تحلق فب سماء المنطقة أصبحت ذات معنى في النهاية.

وقال النجار ديك موريس (59 عاما) الذي يعيش قبالة مخبأ ماكسويل: "أدركت أنه يجب أن يكون مكتب التحقيقات الفدرالي للتأكد من أنها لم تغادر قبل وصول فريق الغارة إلى هناك".

ونقلت الصحيفة عن مصدر إن "لعبة القط والفأر عالية المخاطر" كلفا عملية البحث عن ماكسويل "ملايين الدولارات ومئات ساعات العمل". وأشار إلى أنه "على الأقل خمسة ملايين دولار، ربما أكثر".

وتم العثور على ماكسويل في المنزل الفاخر الذي اشترته بقيمة 1.07 مليون دولار في صفقة نقدية بالكامل من خلال ما وصفه المدعون بـ "شركة ذات مسؤولية محدودة مجهولة الهوية" في أوراق المحكمة المقدمة يوم الخميس.

ووجه لها مدعون اتحاديون في نيويورك لائحة اتهام شملت 4 تهم جنائية متعلقة بإغواء قصر ونقلهن لممارسة أفعال جنسية غير قانونية وتهمتين بشهادة الزور. وقال المدعون إنها تواجه حكمًا بالسجن يصل إلى 35 عاماً.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل هذ الرقم
» في إيران يموت شخص كل 10 دقائق بسبب كورونا
» بالفيديو.. تحطم طائرة ركاب بعد سقوطها بالشارع
» تسجيل 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر
» إطلاق ثلاثة صورايخ على مستوطنات محاذية لغزة
» 3580 إصابة جديدة بالسعودية
» الصين: العثور على سلالة قريبة من كوورنا قبل سبع سنوات
» فيديو طريف يُظهر "صلاح" ولاعبي ليفربول على الغداء
» الإطاحة بمسئول كبير في الشرطة السودانية
» بريطانيا.. رصد مبلغ ضخم لشراء عقار كورونا
» نجم برشلونة يظل عامًا إضافيًا في قطر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:21 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية