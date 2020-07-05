الدولار يصدم سوق الصرف ويتراجع بشكل حاد

05 يوليه 2020 - 09:04 م

صدم سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه، سوق الصرف، بعد تراجعه بشكل حاد في ختام التعاملات اليوم الأحد.



وتراجع سعر العملة الأمريكية 4 قروش مقابل الجنيه خلال تعاملات مساء اليوم بحسب بيانات البنك المركزي.



وهبط سعر العملة الأمريكية 7 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.



وسجل سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.



أما بنك قناة السويس فانخفض سعر الدولار 3 قروش، مسجلًا 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.



وفي بنك مصر سجل 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع، متراجعًا قرشين.



وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في البنك الأهلي مسجلًا 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع.



وهبط سعر الدولار 4 قروش في بنك التعمير والإسكان، حيث بلغ 15.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.



وفي بنك كريدي أجريكول، هبط سعر الدولار 4 قروش، مسجلًا 15.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.



وهبط سعر الدولار 4 قروش في بنك الإسكندرية إلى 16.04 جنيه للشراء، و16.14 جنيه للبيع.



وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنك القاهرة، مسجلًا 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

