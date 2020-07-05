» استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل هذ الرقم

05 يوليه 2020 - 09:25 م

شهد سوق الذهب المحلية، اليوم الأحد، استقرارًا في الأسعار مقارنة بيوم أمس.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 795 جنيها.



أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل 681 جنيها.



وبلغ عيار 24 نحو 909 جنيهات.



والجنيه الذهب سجل 6360 جنيها.