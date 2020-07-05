» ناقد رياضي يكشف عن كوارث انتقالات اللاعبين

05 يوليه 2020 - 10:10 م

قال الناقد الرياضي نصر محروس، إن هناك كوارث كبيرة فى مجال انتقالات اللاعبين وخاصة فى بعض أندية الممتاز، مشيرًا إلى أن هناك تلاعب يحدث ما بين وكيل اللاعبين وأشخاص من داخل الأندية مما يؤثر على مستوى الكرة المصرية وسوق اللاعبين المصريين سواء داخليًا أو خارجيًا.



وأضاف "محروس"، خلال لقائه ببرنامج "صائد النجوم"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم عسكر، والمذاع على قناة "mtc"، أن هناك في بعض الأندية بالدورى الممتاز يحدث دفع أموال من تحت الطرابيزة وترضيات، مشيرًا إلى أن هذه الترضيات حدثت فى أكبر ناديين في مصر الأهلى والزمالك وخاصة من تركى آل الشيخ لبعض اللاعبين عند تجديد عقودهم أو انتقالهم لقطبي الكرة المصرية.

