» ناقد رياضي: الاستثمار الرياضي داخل الأندية كارثة

05 يوليه 2020 - 10:50 م

علق الناقد الرياضي نصر محروس، على الاستثمار الرياضي وتقنينه، مشيرًا إلى أن قانون الرياضة الأخير عام 2018 بكل تعديلاته وضع مجموعة من الضوابط داخل الأندية، قائلًا: "الاستثمار داخل قطاع الرياضة هو المشكلة وليس الاستثمار الرياضي".



وأضاف "محروس" خلال لقائه ببرنامج "صائد النجوم"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم عسكر، والمذاع على قناة "mtc"، أن الاستثمار الرياضي داخل الأندية يعتبر كارثة لأنه لا يوجد ضوابط في بعض الأندية والتى تقوم على الاستثمار الرياضي داخل مصر، بدليل التجربة الكبيرة الناجحة لتركى آل الشيخ فى نادى الأسيوطى والذي تغير لبيراميدز رغم سوء النوايا فى الوسط الرياضي.



وتابع: "تجربة بيراميدز لو تم إخلاص النوايا فيها دون وجود العند والنوايا غير الخالصة والعند كناية فى أشخاص لأصبح مثل الأهلى والزمالك وينافس على كل البطولات وذلك لكمية الصرف الكبير على النادى والتعاقدات الكبيرة باستقدام أكبر اللاعبين والمدريين الفنيين".

