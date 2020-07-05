  • الإثنين 06 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر02:02 ص
Advertisements
بحث متقدم
النائب العام المستشار حمادة الصاوي

أحمد بسام زكى متهم "تحرش الفتيات" يفجر مفاجأة مدوية

أسامة هيكل

وزير الدولة للإعلام يكشف تجربته مع فيروس كورونا

رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل جديدة عن والدتها

لقاح كورونا

علماء يؤكدون: الهواء يحمل فيروس كورونا

نهر النيل

خبير يفجر مفاجأة بشأن نصيب الفرد من المياه

سد النهضة

متحدث "الري" يكشف تفاصيل اجتماعات أزمة سد النهضة

متظاهرون يحرقون العلم الأمريكي بالقرب من البيت الأبيض

فيديو.. متظاهرون يحرقون العلم الأمريكي بالقرب من البيت الأبيض

الدكتورة هالة زايد

عاجل.. الصحة: 1218 إصابة جديدة بكورونا.. و63 حالة وفاة

الدولار

الدولار يصدم سوق الصرف ويتراجع بشكل حاد

اسرائيل

إسرائيل تعلن فقد السيطرة على "كورونا"

علماء يؤكدون: الهواء يحمل فيروس كورونا

آخر الأخبار

لقاح كورونا
لقاح كورونا

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

علماء: فيروس كورونا «تحول إلى سلالة جديدة أكثر عدوى»

#

مفاجأة.. الصين تزف بشرى سارة بشأن عقار "كورونا"

#

أول تعليق لداليا البحيري على إصابة زوجي بكورونا

#

علماء يتوصلون لنقطة ضعف فيروس كورونا

أكد علماء أنهم توصلوا إلى أدلة تفيد بأن فيروس كورونا المستجد في الجسيمات الأصغر بالهواء يمكنه أن يصيب البشر، مضيفة أنهم يدعون منظمة الصحة العالمية إلى مراجعة إرشاداتها.
ووفقا لوكالة "رويترز" نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ، فإن 239 عالما من 32 دولة قدموا في خطاب مفتوح للمنظمة يعتزمون نشره في دورية علمية الأسبوع المقبل أدلة تظهر أن الجسيمات الصغيرة من الفيروس قادرة على إصابة الإنسان.
وقال العلماء إن الهواء يحمل الفيروس وينقل العدوى للإنسان عند استنشاقه سواء حملته قطرات رذاذ كبيرة تنتقل بسرعة في الهواء بعد العطس أو قطرات أصغر كثيرا تطير حتى آخر نقطة داخل غرفة، لكن المنظمة قالت إن الدلائل على أنه يمكن للفيروس أن ينتقل عبر الهواء ليست مقنعة.
ونقلت نيويورك تايمز عن الرئيسة التقنية للوقاية من العدوى في منظمة الصحة العالمية الدكتورة بينيديتا ألجرانزي قولها "في الشهرين الماضيين على وجه الخصوص أكدنا مرارا أننا نعتبر انتقال العدوى عبر الهواء أمرا ممكنا لكن ذلك غير مدعوم بالتأكيد بأدلة ملموسة أو حتى واضحة".
هذا وقالت منظمة الصحة في وقت سابق إن الفيروس ينتقل في الأساس من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ الصغير، الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عند التحدث أو السعال أو العطس.
 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تامر حبيب عن رجاء الجداوي: «أمي الثانية ماتت النهاردة»
» تامر حبيب عن رجاء الجداوي: «أمي الثانية ماتت النهاردة»
» السفير الامريكي بالقاهرة: ندعم مصر في حربها ضد الارهاب
» ناقد رياضي: الاستثمار الرياضي داخل الأندية كارثة
» وزير الري: من الصعب القول أننا توصلنا لأتفاق بشأن السد
» ناقد رياضي يكشف عن كوارث انتقالات اللاعبين
» استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل هذ الرقم
» في إيران يموت شخص كل 10 دقائق بسبب كورونا
» بالفيديو.. تحطم طائرة ركاب بعد سقوطها بالشارع
» تسجيل 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر
» إطلاق ثلاثة صورايخ على مستوطنات محاذية لغزة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:21 ص

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية