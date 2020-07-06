ابنة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل جديدة عن والدتها

06 يوليه 2020 - 12:20 ص

قالت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي إن والدتها كانت فنانة مصرية وامراة مكافحة ولم يكن في فمها ملعقة دهب طوال حياتها إلا في مرحلة معيشتها مع خالتها الفنانة تحية كاريووكا عندما تولت أمرها وقامت بتربيتها على أفضل الاشياء.



وتابعت في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث تقديم الاعلامية لميس الحديدي قائلة " خالتي تحية كاريوكا عيشتها حياة دلع بداية من المربية الايطالية ونهاية بكافة الألعاب التي كانت تهتم بجلبها لها".



وأشارت إلى أن والدتها الراحلة رغم رغد العيش في كنف خالتها تحية كاريوكا لكنها كانت دائماً تتذكر وتذكر نفسها قائلة " أنا عند خالتي وأمي موجودة وعايشة ولازم اعملها حاجة .. فلما كبرت قررت تسيب الحياة دي كلها وتنزل تشتغل وتتحمل مسؤولية وده قرار فضلت طول حياتي أناقشها فيه وظلت تتشغل لحد قبل يوم من إصابتها بفيروس " كورونا " أمي عاشت شغلها أهم حاجة في حياتها".



وكشفت أميرة أن والدتها كانت سعيدة جداً بمسلسل لعبة النسيان حيث إرتأت فيه إختلافاً كبيراً عن أدوراها السابقة وأكسبها بهجة كبيرة خلال العام الجاري وإحساسها ده إنعكس علينا في البيت قائلة "كنت أققلها ياماما كورونا كانت ترد وتقول نحمد ربنا إن فيه شغل والمكتوب هنشوفه وللاسف قد كان".



وكشفت أن حفيدتها رضوى كانت صديقة لجدتها رجاء الجداوي قائلة " كانوا أصاب أوي وعاشت مع جدتها أكتر مانا قعدت وأحاديثهم كانت بتطول لساعتين وتلاتة وتعلمت منها كتير خاصة في حظر التجوال.

