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ابنة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل جديدة عن والدتها

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رجاء الجداوي
رجاء الجداوي

المصريون ـ متابعات

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قالت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي إن والدتها كانت فنانة مصرية وامراة مكافحة ولم يكن في فمها ملعقة دهب طوال حياتها إلا في مرحلة معيشتها مع خالتها الفنانة تحية كاريووكا عندما تولت أمرها وقامت بتربيتها على أفضل الاشياء.
وتابعت في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث تقديم الاعلامية لميس الحديدي   قائلة " خالتي تحية كاريوكا عيشتها حياة دلع  بداية من المربية الايطالية ونهاية بكافة الألعاب التي كانت تهتم  بجلبها لها".
وأشارت إلى أن والدتها الراحلة رغم رغد العيش في كنف خالتها  تحية كاريوكا لكنها كانت دائماً تتذكر وتذكر نفسها قائلة " أنا عند خالتي وأمي موجودة وعايشة ولازم اعملها حاجة .. فلما كبرت قررت تسيب الحياة دي كلها وتنزل تشتغل وتتحمل مسؤولية  وده قرار فضلت طول حياتي أناقشها فيه وظلت تتشغل لحد  قبل يوم  من إصابتها بفيروس " كورونا " أمي عاشت  شغلها أهم  حاجة في حياتها".
وكشفت أميرة أن والدتها كانت سعيدة جداً بمسلسل لعبة النسيان حيث إرتأت فيه إختلافاً كبيراً عن أدوراها السابقة وأكسبها بهجة كبيرة  خلال العام الجاري وإحساسها ده إنعكس علينا في البيت  قائلة "كنت أققلها ياماما كورونا كانت ترد وتقول نحمد ربنا إن فيه شغل والمكتوب هنشوفه وللاسف قد كان".
وكشفت أن حفيدتها رضوى كانت صديقة  لجدتها رجاء الجداوي قائلة " كانوا أصاب  أوي وعاشت مع جدتها أكتر مانا قعدت وأحاديثهم كانت بتطول لساعتين وتلاتة وتعلمت منها كتير خاصة في حظر التجوال.
وكشفت مختار  عن كواليس الساعات الاخيرة في وفاة والدتها قائلة " كلموني الصبح بدري  الطبيب مقدرش يقلي  عن الخبر لان كل المستشفى حبوها أوي .. انا عاوزة أشكر الناس المحترمين دول ماخلوهاش عاوزة اي حاجة على مدار 43 يوم   مشيرة إلى أن الطبيب هاتفها في تمام الخامسة والنصف فجراص ولم يستطع أن يخبرها  وعرفت بمفردي من نبرة صوته  فرددت عليه قائلة " البقاء لله إن لله وإن إليه راجعون "  واردفت قائلة " عندما وصلت المستشفى وجدت كافة الاجراءات إنتهت  وإستاذنوني في إقامة الصلاة عليها لانهم عاشروها  وحبوها وكشفت أن المسحة الاخيرة التي أجريت لها بالامس اثبتت  إستمرار إيجابية  تحالياها .

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