» فنان شهير: أنا معجب جدًا بذكاء وعلم الشيخ عبدالله رشدي

06 يوليه 2020 - 07:55 ص

توجه الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين برسالة إلى الداعية عبدالله رشدي بعد حديثه عن التحرش.



وقال في تدوينة عبر "فيس بوك" : عزيزي الشيخ عبدالله رشدي.. انا احترم ذكائك و علمك و اعجب بهم عندما اشاهدك في مناظرات و حوارات عده .. و لكن اصرارك ع التشويش ع القضيه الاساسيه و هي اعتبار التحرش جريمه و نقطه من اول السطر و ادخال قضايا اخرى ع نفس الخط صار مستفزا .. فاذا كنت مهتم بقضية ملابس السيدات فتحدث عنها منفصله عن قضية التحرش حتى لا تعطي ضعاف نفوس بنج موضعي يخدر به ضميره عندما يقرر التحرش بفتاه لا ترتدي حجابا او ترتدي ملابس لا تعجبه ..



وأضاف: مثال السياره المفتوحه مثال ساذج للغايه لان الاصل ان السياره حتى لو كانت مفتوحه يفترض ان تكون آمنه اذا كان ذلك في مجتمع سليم الفطره و حسن النوايا .. و اصلا السياره شيء و البني ادم امر اخر .. فالمقارنه ساذجه لا تتناسب مع ذكاءك الذي اظنه من مميزاتك يا شيخ عبدالله .. راجع نفسك و تحدث من منطلق ديني كما شئت في امور العفه و التحشم و لكن بعيدا عن قضية التحرش لان ما تقوم به و باصرار من مزج القضيتين يشوه القضيه الاهم الا و هي التحرش فرجاء راجع نفسك.

