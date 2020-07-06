» «حتحوت» يكشف مفاجأة مرتضى منصور لجماهير الزمالك

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قال الإعلامي هانى حتحوت، إن المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعلن عن مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء، سيكشف عنها الخميس المقبل.

وأضاف "حتحوت"، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن مرتضى منصور سيعلن يوم الخميس المقبل، عن تفاصيل احتفال ادارة النادي الأبيض، بلقب نادي القرن الحقيقي.

وأوضح هانى حتحوت إن الخميس المقبل، سيوافق 9 يوليو وهو التاريخ الذي اختارته القلعة البيضاء، كعيد لأبناء ميت عقبة والاحتفال بلقب نادي القرن الأفريقي.

ونشر مرتضي منصور، عبر "فيس بوك"، يكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن مفاجأة مدوية للجماهير البيضاء في قناة الزمالك فى  الحادية عشرة مساء الخميس المقبل".


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