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وسط القصب بسوهاج.. رفض ممارسة "الشذوذ" معه فقتله

قضايا وحوادث

قصب- ارشيفية
قصب- ارشيفية

متابعات - الدويني فولي

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قتل

قصب

سائق توكتوك

شذوذ سوهاج

شهدت سوهاج واقعة مؤسفة، حيث أقدم صياد على قتل صديقه بطريقة مروعة بعدما رفض الأخير ممارسة الشذوذ الجنسي معه في منطقة زراعية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً بالعثور على جثة سائق توك توك داخل زراعات القصب.


وكشفت التحقيقات أن الجثة المعثور عليها تخص ”محمود. ف“ 19 عاما سائق توك توك، وأن مرتكب الواقعة صياد ”محمد. ع“ 43 عاما يقيم بدائرة المركز، وأن سبب الجريمة هو رفض المجني عليه إقامة علاقة شذوذ جنسي معه، فقتله داخل منطقة لزراعة القصب.
وذكرت التحقيقات أن المتهم استقل التوك توك رفقة المجني عليه ووصلا إلى أحد الأماكن بالزراعات وتناولا مشروبات كحولية، وعقب ذهاب وعيهما، طلب المتهم من المجني عليه ممارسة الشذوذ الجنسي معه، ا?لا ا?ن الأخير رفض فباغته المتهم بعدة ضربات متتالية على رأسه ورقبته، وعندما فقد الوعي تماما قام بخنقه.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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