اتحاد الكرة يقدم الكرة الموحدة بمؤتمر صحفى

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مؤتمر

دوري

الجبلاية

كرة موحدة

تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم في الثانية ظهر اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيا للكشف عن الكرة الموحدة المقرر استخدامها فى مباريات مسابقة الدورى بعد استئنافه 7 أغسطس المقبل.

وتنفيذا للإجراءات الاحترازية المتبعة في التجمعات، طلب اتحاد كرة القدم من الإعلاميين الالتزام بهذه الإجراءات والمساهمة في عدم التزاحم بتمثيل كل وسيلة إعلامية بزميل واحد فقط لمنح فرصة الحضور للجميع وتحقيق التباعد الاجتماعي فى الوقت نفسه.


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