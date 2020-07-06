المالية تعفي هذا النوع من السيارات من الجمارك

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إقرار بعض التيسيرات الجمركية الجديدة بما يتسق مع طبيعة الظروف الاستثنائية التي تفرضها أزمة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليها من تداعيات تتعلق بوقف حركة السفر البحرية والبرية بين الدول، وإلزام المصريين العائدين لأرض الوطن، بفترة العزل الصحي.

قال الوزير إنه سيتم إعفاء سيارات "تريبتك" الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد من الغرامة المقررة لحين عودة حركة السفر البرية والبحرية بين الدول، بشرط استمرار صلاحية ضمان هذه السيارات وإرفاق إفادة من وزارة الخارجية بموقف المنافذ البرية والبحرية.

أضاف الوزير أنه سيتم احتساب فترة السماح المقررة بـ 48 ساعة للشراء من الأسواق الحرة بعد انقضاء فترة العزل الصحي التي تعقب تاريخ وصول الراكب، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس "كورونا"، وذلك بموجب شهادة من وزارة الصحة ببقائه بمنطقة العزل الصحي وفقًا للمدة المقررة.


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