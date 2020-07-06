  • الإثنين 06 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:37 م
Advertisements
بحث متقدم
الإيجار القديم

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون

المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية

"الجبلاية" تكشف حقيقة إلغاء كأس مصر

فيروس"كورونا"

الصحة تكشف موعد انتهاء ذروة فيروس كورونا

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

اتحاد الكرة يقدم الكرة الموحدة بمؤتمر صحفى

فايلر

"فايلر" يجدد عقدة بزيادة 300 ألف يورو

حتحوت

«حتحوت» يكشف مفاجأة مرتضى منصور لجماهير الزمالك

المرموط

بعد كورونا.. الطاعون الأسود يظهر في الصين بعد أكل "المرموط"

دراسة لتخصيص أوقات للنساء لتقبيل الحجر الأسود

السعودية: منع تقبيل الحجر الأسود ولمس الكعبة في موسم الحج

وزير التنمية المحلية

التنمية المحلية: اللي هيتحدي الحكومة هيخسر كتير

توتنهام

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

وزير السياحة يستقبل سفيري أوكرانيا وبيلاروسيا

الحياة السياسية

وزير السياحة يستقبل سفيرا أوكرانيا و بيلاروسيا
وزير السياحة يستقبل سفيرا أوكرانيا و بيلاروسيا

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

إلغاء ترخيص فندق بشارع الهرم بتهمة الإساءة إلى الدولة

#

وزير القوى العاملة: لن نتخلي عن أي منشأة سياحية

#

وزير السياحة منفعلا :"مفيش هزار"

#

وزير السياحة: مستعدون لاستقبال السائحين ابتداء من شهر يوليو

اوكرانيا

بيلاروسيا

وزير السياحة

استقبل  الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سفير دولة أوكرنيا بالقاهرة، كما التقى أيضا بسفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، يأتي ذلك في ضوء استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من 1 يوليو الجاري وبعد وصول عدد من الرحلات السياحية الأوكرانية والبيلاروسية في أولى أيام استئناف الحركة،

وخلال هذه اللقاءات تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين هاتين الدولتين ومصر وخاصة في مجال السياحة والآثار.

ومن جانبه، استعرض وزير السياحة والآثار التدابير والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة لضمان صحة وسلامة كافة الزائرين والعاملين في قطاع السياحة مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأكد  الوزير على أن مصر ترحب بأن يكون أولي ضيوفها فى أول أيام عودة الحركة الوافدة لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وكذلك سويسرا، مشيرا إلى الإجراءات الجادة والمعايير الصحية اللازمة التى تتخذها مصر في الفنادق والمنتجعات السياحية بالمحافظات السياحية الساحلية والتى بدأت فى استقبال الزائرين كمرحلة أولى وهم البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.

ومن جانبه أشاد سفير دولة اوكرانيا فى القاهرة بالرعاية الصحية التي قدمتها مصر لإحدى المواطنات الأوكرانيات فى مصر في ابريل الماضي عند إصابتها بفيروس كورونا فى شرم الشيخ حيث تلقت رعاية صحية كاملة حتى تماثلت للشفاء وشعرت أنها في بلدها.

كما اقترح السفير الأواكرانى وضع عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر وأوكرانيا على المستوى السياحي والأثري.

ومن ناحيته، أكد سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة على حرص بلاده على زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر من دولة بيلاروسيا.

جدير بالذكر أن مصر كانت قد استقبلت رحلات سياحية من دول بيلاروسيا وأوكرانيا وسويسرا إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة في أول 48 ساعة من استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتبارا من 1 يوليو الجاري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عضو بالمجلس القومي للمرأة : مخرجتش غير يوم واحد
» فان دام ينعي رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة
» الإمارات تعلن قرارا جديدا بخصوص موظفيها
» وزير السياحة يستقبل سفيري أوكرانيا وبيلاروسيا
» «حتحوت» يكشف مفاجأة مرتضى منصور لجماهير الزمالك
» بدولة عربية... يبتز 56 فتاة بصور غير أخلاقية مقابل هذه الوعود
» وسط القصب بسوهاج.. رفض ممارسة "الشذوذ" معه فقتله
» السعودية تفتتح أكبر مستشفى لعلاج الإبل في العالم
» دعوى مستعجلة لمنع "عطية" من الظهور الإعلامي
» بعد تسجيل إصابات .. الصين تحذر من البكتريا الأخطر في تاريخ البشرية
» الأهلي يعلن عن صفقة سوبر خلال أيام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية