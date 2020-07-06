» فان دام ينعي رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

نعى الفنان العالمي جان كلود فان دام، الراحلة القديرة رجاء الجداوي، بعدما رحلت عن عالمنا صباح أمس، تاركة الحزن والألم في قلوب محبيها وزملائها من الوسط الفني.

ونشر فان دام صورة تجمعه برجاء الجداوي عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، عندنا قابلها منذ أشهر بالمملكة العربية السعودية، في أحد المناسبات، وجمعتهم صورة سويا.

ونشر فان دام صورة تجمعه برجاء الجداوي عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، عندنا قابلها منذ أشهر بالمملكة العربية السعودية، في أحد المناسبات، وجمعتهم صورة سويا.