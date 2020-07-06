» فان دام ينعي رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

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فان دام
فان دام

متابعات - الدويني فولي

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وفاة الفنانة رجاء الجداوي

رحيل

نعي

رجاء الجداوي

فان دام

نعى الفنان العالمي جان كلود فان دام، الراحلة القديرة رجاء الجداوي، بعدما رحلت عن عالمنا صباح أمس، تاركة الحزن والألم في قلوب محبيها وزملائها من الوسط الفني.

ونشر فان دام صورة تجمعه برجاء الجداوي عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، عندنا قابلها منذ أشهر بالمملكة العربية السعودية، في أحد المناسبات، وجمعتهم صورة سويا.


وعبر عن حزنه الشديد بمعرفته بوفاتها، بجانب صدمته من سماع الخبر، فكتب قائلا: “أنا في صدمة! إنه لأمر محزن للغاية، أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي، قد توفت بعد معركة شجاعة ضد الفيروس التاجي.. التقيت بها قبل بضعة أشهر ، كانت مليئة بالحياة، مبتهجة ورائعة، لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت.. ولكن ستعيش دائمًا في ذاكرتي بروحها الجميلة والضحك الجميل صلى الله على روحها”.

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