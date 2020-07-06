"الجبلاية" تكشف حقيقة إلغاء كأس مصر

06 يوليه 2020 - 11:32 ص

نفى حسام الزناتي رئيس مسابقات اتحاد الكرة، إلغاء مسابقة كأس مصر للموسم الحالي بسبب ضيق الوقت، مشيرا إلى أن استئناف المسابقة عقب نهاية الدوري مباشرة، وقبل استئناف الدوري الجديد.

وأضاف "الزناتي" خلال تصريحات له، أنه سيتم تحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس عقب الانتهاء من بطولة الدوري، واقامته قبل الموسم الجديد 2021 – 2022.

من جهة أخرى تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اليوم الاثنين، اجتماعات مع أندية القسم الثالث بأندية الاقصر وأسوان في نادى المدينة المنورة ثم الاجتماع بأندية أسيوط ومرسى مطروح.