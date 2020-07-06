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"هيلتون" تنافس " ترامب" في الانتخابات الرئاسية

عرب وعالم

باريس هيلتون
باريس هيلتون

متابعات- أمينة عبد العال

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الانتخابات الرئاسية

كيم كاردشيان

هيلتون

كاني ويست

دونت النجمة باريس هيلتون علي صفحتها الشخصية علي توتير أنها تعلن ترشحها للسباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية الذي يجري هذا العام وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان المغني ، كاني ويست " زوج " كيم كارداشيان " ترشحه للانتخابات .

و قالت " هيلتون" في تغريدتها :" باريس لرئاسة أمريكا  ثم أضافت نجمتين والعلم الأمريكي " .

ونالت تدوينة " هيلتون " عدد كبير من التعليقات والإعجابات المشجعة والداعمة لها وطالبها البعض بأن تجعل أمريكا مميزة مرة أخري ، كما تلقت أيضا الكثير من رسائل السخرية والاستهجان .


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