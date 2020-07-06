» "هيلتون" تنافس " ترامب" في الانتخابات الرئاسية

متابعات- أمينة عبد العال
دونت النجمة باريس هيلتون علي صفحتها الشخصية علي توتير أنها تعلن ترشحها للسباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية الذي يجري هذا العام وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان المغني ، كاني ويست " زوج " كيم كارداشيان " ترشحه للانتخابات .
و قالت " هيلتون" في تغريدتها :" باريس لرئاسة أمريكا ثم أضافت نجمتين والعلم الأمريكي " .
ونالت تدوينة " هيلتون " عدد كبير من التعليقات والإعجابات المشجعة والداعمة لها وطالبها البعض بأن تجعل أمريكا مميزة مرة أخري ، كما تلقت أيضا الكثير من رسائل السخرية والاستهجان .
PARIS FOR PRESIDENT ??????????— Paris Hilton (@ParisHilton) July 5, 2020
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