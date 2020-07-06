"كاف" يصدم المغرب في هذا الأمر

06 يوليه 2020 - 12:43 م

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، المقترح المقدم من قبل المغرب بشأن استضافة منافسات الدور قبل النهائي والنهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتقدم مسئولو الاتحاد المغربي لكرة القدم، بعرض بشكل رسمي لاستضافة المباريات المتبقية من دوري الأبطال الأفريقي، وهو الأمر الذى تم رفضه بشكل مطلق من قبل كاف

وكان كاف قرر إقامة مباريات الدور قبل النهائى لمنافسات دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية بنظام مباراة واحدة عكس ما كانت عليه فى الماضى والتى كانت تقام على مباراتين "ذهابا وإيابا".

ومن المقرر أن يحسم كاف الدولة المستضيفة لنهائيات دوري أبطال أفريقيا خلال الأيام المقبلة وتشهد الفترة الحالية منافسة كبيرة بين الكاميرون ودولة الإمارات لاستضافة الدور قبل النهائى والنهائي لأبطال أفريقيا