» تطوارات جديدة بقضية فيديوهات سما المصري الخادشة للحياء

06 يوليه 2020 - 01:03 م

قررت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهمة سما المصري، في اتهامها بالتحريض على الفسق ليوم 20 يوليو الجاري.









وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة إحالة سما المصري للمحاكمة الجنائية، في قضية جديدة بتهة التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، والتي حملت رقم 979 لسنة 2020 الأزبكية.





وجاءت أحراز القضية 5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء، فيما قالت سما المصرى أثناء التحقيقات، ا?ن مقدمي البلاغات يسعون للشهرة من خلال تقديمهم بلاغات ضدها، وضد عدد من الفنانين.



وأكدت سما، ا?نها لم تنشر الفيديوهات محل الاتهام، وا?ن هاتفها المحمول قد تمت سرقته، ومن الممكن ا?ن يكون السارق من قام بنشر الفيديوهات.

وفي وقت سابق، أصدر المستشار رامى منصور، بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، بسبب اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.







