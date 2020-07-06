  • الإثنين 06 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر02:30 م
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

موجة جديدة من كورونا تضرب البلاد في الشتاء

الأرصاد

لمدة 24 ساعة..الأرصاد تعلن خبر هام للمواطنين

كورونا

إصابة محمد صلاح بـ "كورونا"

السعودية

السعودية تكشف حقيقة تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة

وزير التموين

بنسبة 20%..التموين تزف خبرا سارا للمواطنين

كاف

"كاف" يصدم المغرب في هذا الأمر

مقابر (أرشيفية)

حفل زفاف في مقبرة يثير ضجة بدولة عربية والسلطات تتحرك

شوبير

"شوبير" يكشف مفاجأة بشأن مصير اتحاد الكرة

الإيجار القديم

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون

المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية

"الجبلاية" تكشف حقيقة إلغاء كأس مصر

600 واق طبي للوجه للفرق الطبية بمستشفيات العزل

الحياة السياسية

واقي طبي للوجه
واقي طبي للوجه

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الصحة تعلن شفاء 403 من مصابي كورونا وخروجهم من العزل

#

«الصحة» تسجل 1569 إصابة بكورونا.. و83 حالة وفاة

#

«اللجنة الطبية»: تعيين مراقب طبي في كل مباراة

#

وزيرة الصحة للفرق الطبية: "ده مش وقت مطالب"

اصابة

محمد صلاح

فيروس

فنان

كورونا

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية و بولي بلاست أنهما بصدد تقديم   600 واق طبى للوجه لدعم الفرق الطبية بمستشفيات العزل ضمن مبادرة حماية التى أطلقتها تحت رعاية مجلس الوزراء وبإشراف السيدة الوزيرة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي.

وصرح هانى عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن الواقى الطبي للوجه سوف يتم تقديمه  لمستشفيات العزل الصحى بالمحافظات المختلفة وأن هذه الخطوة تهدف إلى دعم فريق الأطباء والممرضين " جيش مصر الأبيض"  الذين يقفون فى الصفوف الأولى لمواجهة هذا الوباء القاتل دون النظر إلى أثره عليهم، كذلك لمساعدتهم في أداء مهامهم ولحمايتهم من انتقال عدوى فيروس كورنا لهم.

وأوضح عبد الفتاح أن المؤسسة وضمن مبادرتها حماية ماضية فى تقديم كافة الدعم المادي والمعنوي لمتضررى فيروس كورونا بجميع محافظات الجمهورية بتوزيع كراتين المواد الغذائية وحقائب الوقاية على الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والعمالة الغير منتظمة، و تقديم مساعدات مالية على الأسر الأكثر احتياجا وتضررا من وباء كورونا، فضلا عن توزيع حقائب وكراتين وقاية لجميع دور الأيتام والمسنين والأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "فايلر" يعدل موعد وصوله للقاهرة
» فوائد سحرية لـ"الكركديه" تعرف عليها
» 600 واق طبي للوجه للفرق الطبية بمستشفيات العزل
» رئيس الوزراء يتفقد مشروع "ترعة الزمر"
» حفل زفاف في مقبرة يثير ضجة بدولة عربية والسلطات تتحرك
» تطوارات جديدة بقضية فيديوهات سما المصري الخادشة للحياء
» "هيلتون" تنافس " ترامب" في الانتخابات الرئاسية
» تسمم أسرة بالكامل في سوهاج بسبب طعام فاسد
» 550 أتوبيسا جديدا بتكلفة نصف مليار جنيه في القاهرة
» عضو بالمجلس القومي للمرأة : مخرجتش غير يوم واحد
» فان دام ينعي رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية