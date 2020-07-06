» رئيس الوزراء يتفقد مشروع "ترعة الزمر"

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مصطفى مدبولى
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متابعات- محمد إبراهيم

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروع محور ترعة الزمر الحر، برفقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومسئولو وزارة الإسكان.

واستمع " مدبولى"  خلال الجولة لشرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أشار إلى أن المشروع يهدف إلى حل مشكلة الاختناقات والكثافات المرورية بمحافظة الجيزة والربط بين شمال وجنوب المحافظة ورفع كفاءة الطرق السطحية حول مسار المحور لتحسين الحركة المرورية للطرق الداخلية.

وأوضح أن المشروع ينقسم إلى ثلاثة قطاعات بدءا من الطريق الدائرى شمالًا(الوراق) حتى الدائري جنوبًا(المنيب) مرورًا بالمحاور(ميدان الجيزة، 26 يوليو، صفط اللبن، جامعة الدول العربية).


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