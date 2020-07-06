موجة جديدة من كورونا تضرب البلاد في الشتاء

06 يوليه 2020 - 02:13 م





أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، توجه الدولة لتوفير كميات كبيرة من جرعات التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية مع حلول فصل الشتاء، خاصة للفئات الأكثر خطورة ككبار السن، والأطفال، حيث سيساعد ذلك في حصر الإصابات بفيروس كورونا فقط، فالأعراض بينهما متشابهة.



وأضاف"الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الإثنين، أن تطعيم الأنفلونزا الموسمية سيجعلنا في مواجهة فيروس كورونا فقط، خاصة وأن هناك احتمالية لموجة جديدة من الفيروس في فصل الشتاء.



وتابع:"بدل ما نشتغل في فصل الشتاء على الأنفلونزا الموسمية والكورونا.. هنشتغل على حاجة واحدة بس في حال وجود موجة تانية من الكوفيد 19"، مؤكدا أن من أصيب بنزلة برد أعراضها شديدة من قبل خاصة في شهري نوفمبر وديسمبر، ويعتقد أنه أصيب بفيروس كورونا، فهو اعتقاد خاطىء، لأنه فيروس مستجد، وسريع الانتشار، فأدوار البرد التي كانت منتشرة في فصل الشتاء هى نزلات برد عادية ولكنها شديدة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمش، الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى أمش.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.

