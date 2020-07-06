محافظ قنا للمستثمرين:"المحافظة لسه بكر"

06 يوليه 2020 - 02:35 م





كشف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن إنشاء 608 عمارة سكنية بإجمالي 16 ألف وحدة سكنية بتكلفة وصلت إلى 4 مليارات جنيه بالمحافظة خلال الفترة الماضية، مع إزالة مناطق عشوائية.



وأضاف "الداودي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، أنه تم إنفاق 6.4 مليار جنيه على تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي منذ 2014 وحتى الآن، حيث تم إنشاء عدة محطات للمياه.



وأوضح أنهم أنشأوا 39 مدرسة جديدة، فضلا عن رفع كفاءة 183 مدرسة أخرى، مع تطبيق منظومة التابلت في الامتحانات، كما تم إنشاء عديد من الطرق والكباري الجديدة.



وناشد المستثمرين التوجه لمحافظة قنا واكتشاف مجالات جديدة بها، قائلا: "قنا محافظة بكر، وبها العديد من الثروات"، حيث تعتبر المحافظة بلد زراعي، وكذلك يوجد بها منطقتين صناعيتين، ومجمع صناعات صغيرة ومتوسطة.

