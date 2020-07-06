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بلغت400 مليار جنيه.. محافظ بورسعيد يكشف حجم الاستثمارات بالمحافظ

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اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

إيمان هاني

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كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن حجم الاستثمارات التي تمت في المحافظة خلال 6 سنوات، معلنا أنها بلغت 400 مليار جنيه، ويعد مشروع تطوير شرق بورسعيد من أهم المشروعات التي تم تنفيذها.

وأضاف "الغضبان"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين أنه تم تنفيذ أكبر منطقة حرة لوجيستية على مساحة 30 كيلو متر مربع، موضحا أن بورسعيد أول محافظة رقمية، وتقدم للمواطن 47 خدمة من خلال تطبيقات الهاتف في مختلف المجالات.

و تابع :"تم تسجيل أكثر من 650 ألف مواطن ومواطنة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كاشفا أن المحافظة أصبحت تستقبل مرضى من خارج المحافظة لتقديم العلاج لهم، منوها بأن نسبة التشافي من فيروس كورونا في المحافظة مرتفعة بسبب قوة النظام الصحي في بورسعيد".

تبدأ محافظة بورسعيد الأسبوع المقبل، إجراء قرعة الاستحقاق للدفعة الأولى من المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعي لعدد 136 عمارة تم الانتهاء من توصيل مرافقها، فيما يتم تسليم باقي وحدات المشروع بإجمالي 337 عمارة تباعا حتى أكتوبر القادم 2020، وذلك وفقا لتصريحات المهندس عماد البرشه مدير عام مديرية الإسكان والمرافق.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم قد قام بجولة تفقدية الأسبوع الماضى بمشروع الإسكان الاجتماعى، المرحلة الثالثة، وذلك لمتابعة سير العمل فى المشروع وأعمال تنفيذ توصيل المرافق الجارية. و

تابع أعمال الحفر لتوصيل شبكات الغاز والمياه والصرف الصحى، مؤكدا أنه تم الانتهاء من حوالى 65? من أعمال الترفيق بالمشروع. وأوضح المحافظ خلال جولته التفقدية بأن المحافظة تحملت مليار و700 مليون جنيه لتوصيل المرافق لمشروعات الإسكان الاجتماعى وبديل العشوائيات.

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