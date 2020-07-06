الزمالك يقطع الطريق على الأهلى في صفقة "أوباما"

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الزمالك ينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف أوباما

بدأ مسئولو نادي الزمالك، مفاوضات التجديد مع يوسف أوباما لاعب الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، من أجل تمديد العقد والتوقيع علي عقود جديدة لمدة خمس سنوات.

الإعلامى عمر ربيع ياسين قال خلال برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مسئولو الزمالك وعدوا اللاعب بزيادة راتبه السنوي من 6 ملايين جنيه في الموسم إلى 10 ملايين جنيه".

وأوضح: "الزمالك متخوف من دخول الأهلي في مفاوضات مع اللاعب في ظل أحقيته في التوقيع لأى ناد فى يناير المقبل".


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