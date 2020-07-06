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صادم.. قتيلان و7 مفقودين جراء غرق قارب بإندونيسيا

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

روسيا

قارب

اليوم إندونيسيا



عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يُظهر محاولات رجال الإنقاذ في إندونيسيا البحث عن المفقودين في البحر الذين كانوا على متن قارب غرق قبالة ويست تيمور شرقي إندونيسيا.

ولقي شخصان مصرعهما ولا يزال سبعة آخرون في عداد المفقودين جراء حادث المركب الذي كان في طريقه من كوبانج، المدينة الرئيسية في إقليم إيست نوسا تينجارا، إلى جزيرة روت القريبة وعلى متنه 28 شخصًا.

وتمكن الصيادون من إنقاذ 19 شخصًا، وانتشال جثة شخصين آخرين، ولا يزال البحث مستمرًا عن 7 مفقودين.

شاهد الفيديو..

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