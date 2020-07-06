السيسي يستقبل نظيره الإريتري بقصر الاتحادية

06 يوليه 2020 - 03:30 م





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، نظيره الإريترى أسياس أفورقي في مراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية.



ويحل الرئيس الإريتري ضيفًا على مصر في زيارة عمل لمدة ثلاثة أيام.



ومن المقرر أن تعقد جلسة مباحثات رئاسية مشتركة بحضور وفدي البلدين لمناقشة وتبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة فى منطقة القرن الافريقى والبحر الأحمر.



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