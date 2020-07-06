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"دي خرافات"..الإفتاء ترد على تبرير التحرش

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إكسترا نيوز

التحرش



رد الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، علي تبرير البعض التحرش ، قائلا :" من يبرر هذا التحرش يلقي المسئولية على المعتدى عليه بينما المتحرش يرتكب كبيرة ولا ينفذ دعوة الله بغض البصر وأن يكون الفرد رقيبًا على نفسه.

 وأضاف "عمران" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع عبر فضائية " اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين،أن تبرير التحرش بالفتيات بناء على ما يرتدين من ملابس هو شكل من أشكال الخرافة واختزال هذا الفعل الدنيء".

وتابع:" التحرش يعتبر كبيرة من الكبائر في مجرد لبس الفتيات ونوعا من الافتراء على الأحكام على الناس، لافتا إلى أن إن الدار واجبها تبيين ما يتعلق بالفتوى والأمور المتعلقة بالشريعة.

وواصل حديثه قائلا :"الدار كانت حريصة على ملء الفراغات والقيام بواجبها والرد على ما يدور في أذهان المواطنين، خاصة مع وجود بعض المتطرفين وأعضاء الجماعات المشبوهة التي تعبر عن أرائها عبر وسائل التواصل".

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