» تصريح مثير من ليلى علوي عن التحرش.. "انا عايشت التجربة"

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علّقت الفنانة ليلى علوي على أزمة التحرش الجنسي بالمرأة، المثارة مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلة، في ظل مطالب مستمرة للفتيات بضرورة الإبلاغ عما يتعرضن له من اعتداءات جنسية.

حيث نشرت «ليلى» صورة لها من فيلم «المغتصبون»، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلة: «”مفيش بنت ماتعرضتش للتحرش”.. جملة بتتردد كتير اليومين دول وسط الحوادث المؤسفة اللي بنعيشها وبنسمع عنها، جملة صادمة ومرعبة ومن المخيف إن الشواهد بتقول إنها حقيقة.. عشان كده لازم نقف عندها، وكل بنت وست تفكر وتقرر إنه مش من حق أي حد أيا كان إنه يخترق خصوصيتها ويقتحم مساحة هي ماسمحتش بيها، لا لفظًا ولا فعلًا ولا بأي شكل من الأشكال، لأن السماح بأي تجاوز غلط، وممكن يتطور لما هو أسوأ».

تابعت موضحة: «لما عملت فيلم المغتصبون سنة 1989 المستوحى مع الأسف عن قصة حقيقية هزت المجتمع كله وقتها “قصة فتاة المعادي”، عشت التجربة القاسية دي من خلال الشخصية وحسيت بإحساس كل بنت اتعرضت لانتهاك بشع وكنت ومازلت مساندة لبطلة الفيلم “صفاء كامل” اللي قررت تاخد حقها وتعلن عن اللي اتعرضتله مهما كانت الظروف، ووقتها وصلت عقوبة المغتصبين للإعدام».

أضافت ليلى: «ومن يومها ولحد النهارده ودلوقتي بالذات وأنا بدعو كل بنت اتعرضت لتحرش من أي نوع إنها تتكلم وترفض وتاخد حقها الكامل بالقانون.. علشان تقدر تكمل حياتها وعلشان تمنع الأذى عن بنات تانية ممكن يتعرضوا للي هي اتعرضتله. وأدعو كل بنت خايفة أو قلقانة أو مش عارفة الطريق الصحيح إنها تتواصل مع المجلس القومي للمرأة على رقم 15115 وهتلاقي كل الدعم سواء نفسي أو قانوني أو استشارة تحتاجها من أي نوع».


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