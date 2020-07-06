» آخر لقاء إذاعي لـ"الجداوي"غدًا على موجات الأغاني

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وفاة

كورونا

رجاء الجداوي

محمد تركي



تعيد إذاعة الأغاني غدا الثلاثاء آخر لقاء إذاعي للفنانة الراحلة رجاء الجداوى، الذي تم إذاعته في عيد ميلادها الأخير، حيث قام الفنان سمير صبري بتسجيله في منزلها .

 وقال المخرج محمد تركي، إن النجم سمير صبري استدعاه لمنزله فور نشر خبر رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وذلك ليعيد إذاعة الحلقة غدا الثلاثاء 7يوليو، والتي كانت مخصصه للنجمة كارول سماحه، إلا أن سمير صبري أصر على إذاعة آخر حلقه لرجاء الجداوي تكريما لروحها.

وطلب من المخرج محمد تركي تشغيل الحلقة ليستمع إليها، و قال تركي ان النجم سمير صبري لم يتمالك نفسه و لا دموعه و اخذ يجهش بالبكاء حزنا على رحيلها.

وتابع تركي ،أنه واجهه صعوبة في تسجيل مقدمه جديدة لهذه الحلقة المعادة، نظرا للحالة النفسية السيئة التي عاني منها سمير صبري يوم رحيل القديرة رجاء الجداوي . الحلقة ستذاع على موجات الأغاني غدا الثلاثاء 7 يوليو في تمام الرابعة عصراً .

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