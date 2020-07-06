» قرار مفاجئ من سعد لمجرد بعد وفاة رجاء الجداوي

06 يوليه 2020 - 04:23 م

فاجأ الفنان المغربي سعد لمجرد، الجميع بقرار على إثر وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.





وقرر "لمجرد" تأجيل طرح أغنيته الجديدة، لوقت يحدده لاحقًا، حيث كان من المقرر طرح أغنيته بعنوان "عدى الكلام" يوم أمس في تمام الساعة السادسة بتوقيت المغرب، وذلك إحتراماً لوفاة رجاء الجداوي.





وقال لمجرد:"احتراماً لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، سأخبركم قريباً بالموعد".

وأضاف:"اللهم ارحم السيدة رجاء الجداوي واجعل مثواها الجنة".





الأغنية يؤديها لمجرد للمرة الأولى باللهجة المصرية، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.



