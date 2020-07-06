» محافظ سوهاج: إزالة 20 تعد على الأراضي الزراعية

06 يوليه 2020 - 04:56 م

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ان حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية بالمحافظة لازالة التعدي على الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة.



ولفت "الفقي" الي ان الحملات جاءت بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، لتنفيذ القانون دون أي خروقات من المواطنين.



وشدد محافظ سوهاج على أنه لن يسمح بالتعدي على مقدرات الدولة سواء بالبناء على الأراضي الزراعية او أملاك الدولة.